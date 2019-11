Zürcher Ständeratswahl: Ruedi Noser liegt laut Hochrechnung vorn

Noser dürfte 183'000 Stimmen machen, Schlatter lediglich 118'000. Das Vertrauensintervall liegt bei beiden Kandidierenden so, dass sich in der Rangliste wohl nichts mehr ändern dürfte.

Sechs Kantone wählen am (heutigen) Sonntag insgesamt neun Ständeratsmitglieder. Es sind neben Zürich Bern, St. Gallen, Solothurn, Zug und das Tessin.

Nach den zweiten Wahlgängen am Sonntag werden am 24. November noch die letzten vier Sitze in der kleinen Kammer vergeben. Dann werden die beiden Aargauer Ständeräte, der zweite Schwyzer Sitz und der einzige Sitz des Kantons Basel-Landschaft besetzt.

(SDA)