Der Immobilienkonzern Zug Estates hat Andrea Wegmüller zum Leiter Bewirtschaftung ernannt. Er wird das Amt per 1. August 2023 von Pascal Arnold übernehmen und gleichzeitig Einsitz in der Geschäftsleitung nehmen, wie das Unternehmen am Donnerstag erklärte.

06.07.2023 07:49