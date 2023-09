Der Zürcher Energiedirektor Martin Neukom (Grüne) hat in der SRF-Radiosendung «Samstagsrundschau» über die bevorstehende Strompreiserhöhung erklärt, dass er die Axpo stärker in die Versorgungssicherheit des Landes einbinden will. Während die Kosten für die Haushalte enorm steigen, präsentierten die Energieunternehmen hohe Gewinne.

09.09.2023 12:46