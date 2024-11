In dem laufenden Strategieprogramm strebt die Zurich etwa eine Eigenkapitalrendite zum Betriebsgewinn von 20 Prozent und ein jährliches Gewinnwachstum je Aktie von über 10 Prozent an. Ein neues Programm für die Jahre 2025 bis 2027 wird der Konzern am 21. November anlässlich einer Investorenkonferenz in London vorstellen.