Etwas nüchterner fällt die Einschätzung der UBS aus. Die Zahlen hätten insgesamt weitgehend den Erwartungen entsprochen und dürften die bisherige Einschätzungen zu den Aktien kaum gross verändern, heisst es dort. Während die Neugeschäftszahlen im Lebengeschäft positiv überrascht hätten, sei das Prämienwachstum bei Farmers leicht hinter den Prognosen zurückgeblieben, meint der zuständige Analyst. Die höhere Belastung durch Naturkatastrophen werde durch die besser als erwartet ausgefallene Solvenzquote teilweise kompensiert.