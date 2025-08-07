An den für 2025 bis 2027 gesetzten Zielen hält die Zurich fest. In dieser Periode soll der Gewinn je Aktie jährlich im Durchschnitt um über 9 Prozent ansteigen und die Eigenkapitalrendite zum Betriebsergebnis mindestens einen Wert von 23 Prozent erreichen. In der Berichtsperiode lag die Rendite mit 26,3 Prozent nach 25,2 Prozent im Jahr davor bereits klar über dem angestrebten Ziel.