Starkes Lateinamerikageschäft

Regional betrachtet konnte die Zurich die Prämieneinnahmen im P&C-Geschäft in Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA: +8 Prozent auf vergl. Basis), in Asien-Pazifik (+9 Prozent) und allen voran in Lateinamerika (+14 Prozent) deutlich steigern. Dabei sei das Geschäft in Brasilien und in Mexiko besonders gut gelaufen, hiess es.