Zu teilweise anderen Ergebnissen als gfs.bern im Blick auf den Abstimmungssonntag am 24. November kommt das Institut LeeWas Gmbh, das eine Umfrage für «20 Minuten»/Tamedia durchgeführt hat, die ebenfalls am Mittwoch veröffentlicht wurde. Dort werden beide Mietrechtsvorlagen abgelehnt, der Autobahnausbau hingegen wird knapp befürwortet. Die Zustimmung für Efas ist ebenfalls deutlich in der Umfrage, die am 6. und 7. November stattfand.