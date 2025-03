Alles in allem werde in Europa aber «eine gewisse Stabilisierung» erwartet, schreibt der Verwaltungsrat. Zudem wolle man eine strategische Investitionspolitik verfolgen, um die industrielle Kapazität zu erweitern und die Position in Nischenmärkten zu stärken. Dafür habe man die Unterstützung des neuen Hauptaktionärs, heisst es.