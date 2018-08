Zwei Brände im Wald: Thurgauer Polizei sucht Zeugen

Kurz vor 16.30 Uhr stellte eine Autofahrerin auf ihrer Fahrt von Heimenhofen in Richtung Donzhausen ein Feuer in einem Waldstück fest. Die Feuerwehr rückte mit rund 30 Einsatzkräften aus und konnte den brennenden Holzhaufen rasch löschen, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Kurz nach 17.30 Uhr bemerkte ein Passant ein Feuer im Waldstück "Honegg" bei Buchackern. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen.

In beiden Fällen brannte ein Holzhaufen. Die Brandursache wird derzeit durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

(SDA)