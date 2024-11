Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Statistik in einer Studie über die Aussteuerungen in den Jahren 2019 bis 2023. In diesen Jahren wurden im Schnitt je 25'000 Personen ausgesteuert, wie das Amt am Montag mitteilte. Der Höchststand war mit 34'000 im Jahr 2022, 2020 markierte mit 13'500 den Tiefststand.