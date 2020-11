Zwei Italiener im Bergell mit Waffen und Munition gestoppt

Kontrolliert worden sind die Männer im Alter von 54 und 61 Jahren am letzten Samstag am Übergang in Castasegna. Wie die Eidgenössische Zollverwaltung am Donnerstag mitteilte, fanden Zöllner im Kofferraum des Autos diverse Waffen vor, für welche die Männer keine Bewilligung besitzen.

Entdeckt wurden gemäss Behördenangaben ein Karabiner#11, ein dazu gehörendes Magazin, 131 Gewehrpatronen für den Karabiner, 53 Flintengeschosse Kaliber 12/70, 394 Kleinkaliber-Patronen Long Rifle#.22, 129 Gewehrpatronen neun Millimeter sowie 50 Patronen Kaliber#.38.

Im Fahrzeug sichergestellt wurden zudem ein Schlagstock sowie ein Nunchaku, eine Schlagwaffe, die auch als "Würgholz" bezeichnet wird. Die beiden mutmasslichen Delinquenten sowie die Waffen seien für weiteren Abklärungen der Kantonspolizei Graubünden übergeben worden, schrieb die Zollverwaltung.

(SDA)