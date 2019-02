Zwei Lastwagen und zwei Cars in Schlieren ZH ausgebrannt

Kurz vor 20.30 Uhr wurde gemeldet, dass an der Goldschlägistrasse zwei Lastwagen und zwei Cars in Flammen ständen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte trafen die vier Fahrzeuge in Vollbrand an.

Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Hausfassade eines benachbarten Gebäudes wurde in Mitleidenschaft gezogen, ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Häuser konnte aber verhindert werden.

Die vier Fahrzeuge brannten vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in den betroffenen Fahrzeugen, sodass niemand verletzt wurde.

Offen ist, wie es zum Brand kam. Die Polizei ermittle in alle Richtungen, sagte Marc Besson, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, auf die Frage nach einer allfälligen Brandstiftung. Im Einsatz stehen Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kapo.

(SDA)