Die Kollision ereignete sich gegen 16.15 Uhr, als der Lastwagen auf einer Nebenstrasse vom Burgrain her in Richtung Ausserstalden fuhr, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Kreuzung mit der Gettnauerstrasse kollidierte er heftig mit dem aus Gettnau heranfahrenden Auto.

Der Lenker und die Beifahrerin des Autos wurden mit einer Ambulanz und einem Rettungshelikopter in zwei Spitäler gebracht. Der Verkehr an der Unfallstelle musste bis 19 Uhr örtlich umgeleitet werden.

(SDA)