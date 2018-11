Der Mann hinter dem E-Zigaretten-Trend #juuling

“Die coolste E-Zigarette kommt in die Schweiz”, titelte die NZZ , als sie über den bevorstehenden Eintritt von Juul in den hiesigen Markt berichtete. Das gleichnamige Gerät sieht aus wie ein zu lang geratener USB-Stick und wird mit Nikotin-Pods bestückt.

Die Zufuhr des Stoffs erfolgt über die Verdampfung von Nikotin-Salzen, ein Verbrennungsprozess wie bei normalen Zigaretten findet nicht statt. Es entsteht auch kein Rauch.

In den USA stellen Raucher mit erstaunlicher Geschwindigkeit auf die elektronische Variante um: Juul kontrolliert heute fast die Hälfte des E-Zigarettenmarktes. Wie hat das alles angefangen?

James Monsees studierte an der d.school der Stanford University, als er mit Adam Bowen eine ungewöhnliche Abschlussarbeit in Angriff nahm: Sie wollten die E-Zigarette neu erfinden, um eine weniger schädliche Alternative für rauchende Erwachsene zu finden.

Dabei gingen sie mit der für das Silicon Valley typischen Gründlichkeit vor. Der Zielmarkt wurde akribisch definiert, das Produktdesign perfektioniert.

Heute ist Juul ein «Einhorn»: Die privat gehaltene Firma ist 15 Milliarden Dollar wert, ihr Erfolg belastet auch die Aktienkurse von Tabak-Konzernen.

Doch Juul hat ein Problem: Nicht nur Erwachsene haben das #juuling für sich entdeckt. Fachleute sind in Sorge und wollen Belege dafür, dass Vaping ungefährlicher ist als Rauchen.

Wie werden James Monsees und Juul damit umgehen?

Juul-Mitbegründer James Monsees wird am 7. WORLDWEBFORUM am 17./18. Januar 2019 in Zürich auftreten.

