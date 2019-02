Wird der vielzitierte Saron der neue Libor? Noch ist nicht entschieden, dass der Schweizer Einlagensatz Saron (Swiss Average Rate Overnight) der SIX Group den Libor am 1. Januar 2022 als Basis für Schweizer Hypothekarzinsen ersetzen wird. Aber es spricht einiges dafür. Wie vom Libor muss sich auch vom Saron eine Referenzgrösse für Hypothekargeschäfte ableiten lassen. Grundlage dafür bieten Termingeschäfte. Seit vergangenem Jahr können an der Terminbörse Eurex Termingeschäfte, so genannte Futures, auf den Saron gehandelt werden. Diese könnten später eine Basis bilden, mit denen künftig Saron-Referenzsätze auch für Schweizer Hypotheken erstellt werden. Allerdings braucht es ein gewisses Handelsvolumen. Wie auch immer: Die Umstellung Libor auf Saron ist schon verglichen worden mit einem Haus, dessen Fundamente austauscht werden, während die Stockwerke darüber weiter normal bewohnt und genutzt werden. Banken und Finanzdienstleister müssen Prozesse anpassen. Vor allem die Informatik wird davon betroffen sein. Für diese kostenträchtigen Umstellungen bleiben noch knapp drei Jahre Zeit.