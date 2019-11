Die Stimmung unter den Automobilherstellern, Telekomunternehmen und Funkchipherstellern war angespannt Anfang dieses Jahres. Es stand viel auf dem Spiel für jene von ihnen, die im Wettlauf um den vorherrschenden Mobilfunkstandard in Europa auf 5G setzten. Die Europäische Kommission entschied sich offiziell am 15. März für den C-ITS-Standard für vernetzte Verkehrssysteme. Demnach sollten Fahrzeuge zukünftig über einen WLAN-Standard verkehrsrelevante Daten untereinander austauschen. WLAN steht somit in direkter Konkurrenz zu 5G.

Europa – 5G oder WLAN?

Die Technologie sei weit verbreitet, ausgereift und wurde bereits getestet, wie die Kommission argumentierte. Andere, wie die beiden Autokonzerne Daimler und BMW, entgegnen der WLAN-Standard würde bald veraltet sein und durch seine rechtliche Festlegung werde Europas Wettbewerbsfähigkeit leiden.

Im Juli atmeten die 5G Befürworter auf. Die Minister von 21 Mitgliedstaaten, welche über 80% der EU-Bevölkerung repräsentieren, legten ihr Veto gegen den Entscheid der EU Kommission ein und lehnten den geplanten Funkstandard ab. Damit bleiben die Türen für die Verwendung 5Gs in Fahrzeugen der Zukunft offen.

Mit dem Veto stellt sich die Mehrheit klar hinter einen zukunftsorientierten Ansatz mit 5G, so wie es die Chinesen und Amerikaner tun. Auch Autohersteller VW scheint von der 5G-Technologie überzeugt zu sein. Zuständiger VW-Sprecher Jonas Kulawik gab im April bekannt, private 5G-Netzte in Werken installieren zu lassen, um Maschinen, Roboter und Anlagen miteinander kommunizieren zu lassen - ganz im Sinne der vierten industriellen Revolution.

Globaler Ausbau

Die Chinesische Zeitschrift «People’s Daily» veröffentlichte kürzlich einen Artikel zum Thema 5G und den Investitionsplänen Chinas. In den nächsten fünf Jahren allein sollen mehr als Mrd. 145 US Dollar in die 5G Technologie und deren Ausbau investiert werden. Eine Studie der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) hingegen schätzt, dass die drei Telekommunikationsunternehmen China Mobile, China Unicom und China Telecom mehr als 30 Mrd. US Dollar in 5G Anlagen investieren werden, und das im Jahr 2020 allein. China testet 5G Netzwerke gegenwärtig in allen Grossstädten, vor der kommerziellen Lancierung, die bereits 2020 geplant ist.



Mitte April unterstrich US Präsident Trump die zentrale Bedeutung der 5G Technologie und seine Absicht, «das Rennen um 5G zu gewinnen». Die amerikanischen Telekommunikationsfirmen sollen dabei rund 275 Mrd. US Dollar für den Ausbau von 5G-Netzwerken beitragen. Um diese Investitionen schneller voranzutreiben, offeriert die Administration die grösste Auktion von 5G Spektrum in der amerikanischen Geschichte, beginnend am 10. Dezember 2019. Frequenzspektrum ist das Netzwerk, das verwendet wird, um Geräten das Internet zur Verfügung zu stellen.

Auch in Deutschland bewegen sich die Geschehnisse in eine ähnliche Richtung. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer fordert die Bundesländer und Kommunen dazu auf, auch Laternenmasten und Ampeln als Antennenstandorte freizugeben. Erste 5G-Masten werden bereits in München von Vodafone gebaut. Weitere sollen folgen.

Die gegenwärtigen Entwicklungen sprechen eine deutliche Sprache. Das globale Rennen um die Pole-Position um 5G ist in vollem Gange. Es liegt viel auf dem Spiel, wenn man sich der Möglichkeiten dieser Technologie bewusst ist.