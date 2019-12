Künstliche Intelligenz (KI) – selbstlernende Programme und Technologien – hat das Potenzial, Wirtschaft, Wertschöpfung und Gesellschaft grundlegend zu verändern. Wir steuern immer schneller auf den Punkt zu, an dem Maschinen sich selbst entwickeln, sich selbst verbessern und viele Tätigkeiten und Anwendungen schneller ausführen, als der Mensch fähig ist – und oftmals auch noch sicherer. Die Dynamik ist stark und könnte von Investoren genutzt werden.

Grösste Chance auf einen wesentlichen Vorsprung

Das Research von PwC (2019) zeigt, dass das globale Bruttoinlandprodukt (BIP) mittels Künstlicher Intelligenz (englisch: Artificial Intelligence, AI) bis 2030 bis zu 14% höher sein könnte als jetzt. Die Künstliche Intelligenz bildet damit eine der grössten kommerziellen Chancen in einer sich schnell verändernden Wirtschaft.

Sie möchten an der Entwicklung von Unternehmen teilhaben, die führend in Artificial Intelligence sind? Dann haben Sie die Möglichkeit, einfach und breit diversifiziert in dieses Segment zu investieren. Jetzt mehr erfahren

Dieses massive Wachstum wird im Wesentlichen von der Automatisierung von Prozessen (einschliesslich dem Einsatz von Robotern), Produktivitätsgewinne durch den Einsatz von unterstützenden KI-Massnahmen (assisted and augmented intelligence) sowie einer erhöhten Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen aufgrund eines höheren Angebotes getrieben.

USA und China: die führenden Nationen

Von der KI dürften verschiedene Regionen bzw. Länder besonders profitieren. Ganz vorne mit dabei: China und die USA. Während die Fortschritte in den USA gross und bereits spürbar sind, wird erwartet, dass China in kürzester Zeit aufschliessen kann.

China ging sogar so weit, eine «Nationalmannschaft» für KI zu bilden. Dabei handelt es sich um einheimische Unternehmen, die im Bereich KI aktiv, wenn nicht sogar führend sind, und denen jeweils KI-Kompetenzfelder zugeordnet wurden, für deren Verfolgung sie zuständig sind. «Gründungsmitglieder» sind die BAT-Unternehmen. Baidu wurde der Bereich Autonomes Fahren zugeordnet, Alibaba die Bilderkennung und medizinische Diagnose und Tencent ist verantwortlich für Smart Cities. Doch das ist noch nicht alles. Auch JD .com und Xiaomi gehören der Nationalmannschaft an und seit Kurzem auch Huawei, dem die Entwicklung eines AI-Chips gelungen ist, der für Cloud-Strategien eine wichtige Komponente darstellen könnte.

Dass sowohl China als auch die USA selbst über sehr grosse Heimmärkte und exzellente universitäre Einrichtungen verfügen, im Plattformgeschäft führend sind und viele Mittel aus dem Militär haben, sind gemäss Thomas Rappold – Indexadvisor und Tech-Experte – wesentliche Gründe, weshalb die beiden Länder im Bereich der KI führend sind und entsprechend auch speziell von ihr profitieren dürften. Und aus genau diesem Grund sei es auch wichtig, bei Investitionen auf diese beiden Märkte zu fokussieren, wie dies im Artificial Intelligence-Index der Fall ist. Neben nur zwei Europäischen Titeln finden sich ansonsten nur Chinesische oder US-Aktien im Index wieder.

Den Megatrend «Künstliche Intelligenz» mit einem einzelnen Zertifikat einfangen

Der Solactive Artificial Intelligence Performance-Index wurde genau dazu ins Leben gerufen, um den Megatrend «einzufangen» und ihn Investoren mit einer einzelnen Transaktion zugänglich zu machen. Der Index bildet die gesamte «Künstliche Intelligenz-Wertschöpfungskette» ab. Die 14 bis 20 Unternehmen, die im Index enthalten sind, entstammen den KI-Subsektoren Hardware-Plattformen, Software-Plattformen, Applikationen und «Big Data».