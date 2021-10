Elektronische Patientendossiers, eRezept oder Telemedizin – diese Begriffe sind nicht bloss Medizinern, sondern einer breiten Öffentlichkeit seit längerem bekannt. Doch Corona hat Begriffe aus der Welt des Gesundsheitswesens noch geläufiger gemacht. Und auch im Alltag sind digitale Gesundheitsanwendungen weitaus häufiger in Gebrauch. Noch nie wurden soviele Gesundheits-Apps installiert wie seit Anfang 2020.

Die Pandemie hat aber auch schonungslos die Mängel der Digitalisierung des Gesundheitswesens aufgedeckt. Gesundheitssysteme vieler industrialisierten Länder stehen am Anfang der Digitalisierung. Vor allem beim Austausch zwischen Ärzten und anderen Gesundheitseinrichtungen gebe es dringenden Nachholbedarf, stellte etwa der erste e-Health-Monitor der Unternehmensberatung McKinsey im November 2020 für Deutschland fest. Corona wirke aber wie ein Katalysator auf den Digitalisierungsprozess: Allein die Nutzung von Telemedizin sei um den Faktor 900 gestiegen, schreibt McKinsey im zweiten Monitor im November 2021.

«eHealth» (der Begriff fasst alle elektronischen Gesundheitsdienste zusammen) wird daher wohl eines der Themen sein, welche für Anlegerinnen und Anlegern in den nächsten Jahren am interessantesten ist. Es wird erwartet, dass erhebliche Investionenen in den Gesundheitsbereich fliessen.