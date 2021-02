Blaue Zukunft – Investieren in Wasserstoff

Wasserstoff befindet sich an einem Wendepunkt zu einer positiven Zukunft. Das Pariser Klimaabkommen, ein hohes Mass an politischer Unterstützung und technologische Fortschritte sind Treiber der ansprechenden Entwicklung. Eine erhöhte Nachfrage ermöglicht die Industrialisierung der Produktion und somit tiefere Kosten. Viele Projekte befinden sich noch in der Forschungs- und Entwicklungsphase. Gleichzeitig entstehen allerdings bereits erste Pilotprojekte - so werden zum Beispiel Kraftfahrzeuge, insbesondere LKWs, mit klimafreundlichem Wasserstoffantrieb produziert. Weiter ist Wasserstoff einer der bedeutendsten Hoffnungsträger der Energiewende und verfügt über grosses Potential zur Reduktion von CO2-Emissionen.

Investieren in Wasserstoff – aber wie?

Wasserstoff bietet zahlreiche Investitionsmöglichkeiten entlang der Wertschöpfungskette. Diese reicht von spekulativen «Pure Plays», Unternehmen, die nur in einem spezifischen Feld tätig sind, bis hin zu breit diversifizierten Gesellschaften, die in verschiedene Aspekte der Wasserstoff-Produktion involviert sind.

Eine optimale Investition berücksichtigt beide Enden der Wertschöpfungskette, um eine gute Risikoverteilung zu erreichen. Mit dem ZKB Wasserstoff-Aktienbasket haben Anleger die Möglichkeit, breit diversifiziert an diesem Trend zu partizipieren. Zum Emissionszeitpunkt beinhaltet der Basket 27 gleichgewichtete Aktien aus allen Bereichen der Wasserstoff Wertschöpfungskette:

Titel Gewicht Bloomberg Ticker Air Liquide 3.70% AI FP Air Products & Chemicals 3.70% APD UN Alstom 3.70% ALO FP Ballard Power Systems 3.70% BLDP CT Burckhardt Compression 3.70% BCHN SE Chart Industries 3.70% GTLS UW CIMC Enric 3.70% 3899 HK Cummins 3.70% CMI UN Daimler 3.70% DAI GY Doosan Fuel Cell 3.70% 336260 KP Enagas 3.70% ENG SQ ENEL 3.70% ENEL IM Faurecia 3.70% EO FP Hexagon Purus 3.70% HPUR NO Hyundai Motor 3.70% 005380 KP Iberdrola 3.70% IBE SQ ITM Power 3.70% ITM LN Linde 3.70% LIN GY NEL ASA 3.70% NEL NO Nikola Corporation 3.70% NKLA UW Orsted 3.70% ORSTED DC Plastic Omnium 3.70% POM FP Plug Power 3.70% PLUG UN Siemens Energy 3.70% ENR GY SNAM 3.70% SRG IM Stadler Rail 3.70% SRAIL SE Toyota Motor 3.70% 7203 JT

Weitere Produktdetails sowie Unternehmensbeschriebe können direkt dem Termsheet und Factsheet unter nachfolgendem Link » entnommen werden.

Produktdetails

Valor / ISIN: 56 679 555 / CH0566795552 / WSTABZ Emittentin: ZKB Zürich (AAA) Laufzeit: Open End Währung: CHF Basiswert: Gleichgewichteter Basket aus 27 Aktien Sekundärmarkt: Kotierung an SIX Swiss Exchange Jährliche Gebühr: 0.75%