09:05
Am breiten Markt überzeugen Cosmo (+3,8 Prozent), Idorisa (+3,7 Prozent) und Arbonia (+3,5 Prozent). Sulzer (-1,3 Prozent), Gurit (-1,1 Prozent) und Accelleron (-0,9 Prozent) stehen unter Druck.
+++
08:05
+++
08:00
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
- Sonova: Barclays erhöht auf 220 (175) Fr. – Underweight
- Sika: Berenberg erhöht auf 240 (233) Fr. - Buy
- AMS Osram: Barclays erhöht auf 21,50 (20) Fr. - Equal Weight
- Flughafen Zürich: Barclays senkt auf 200 (215) Fr. - Equal Weight
- Lonza: Bank of America stuft mit Neutral ein - Ziel: 630 Fr.
- Clariant: Morgan Stanley erhöht auf 8,10 (7,00) Fr. - Underweight
- Cosmo: Jefferies stuft mit Buy ein - Ziel: 110 Fr.
- DSM-Firmenich: Kepler Cheuvreux ist für Hold - Ziel: 100,00 (67,00) Euro
- Julius Bär: BNP Paribas startet wieder mit Outperform - Ziel: 73,00 Fr.
- Novartis: Morgan Stanley ist für Overweight - Ziel: 130,00 (135,00) Fr.
- Sandoz: Morgan Stanley erhöht auf 60,00 (55,00) Fr. - Underweight
- Santhera: Octavian erhöht auf 25,00 (24,00) Fr. - Buy
- UBS: Goldman Sachs erhöht auf 49,00 (47,00) Fr. - Neutral
+++
07:55
Der Konsumgüterkonzern Henkel profitiert einem Händler zufolge von einem Analystenkommentar. Die Titel steigen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 1,7 Prozent und sind damit stärkster Dax-Wert. Treiber sei die Hochstufung der Henkel-Aktien auf «Neutral» von zuvor «Sell» durch die Analysten von Goldman.
+++
07:30
Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Bereits am Montag war der deutsche Leitindex mit 25'254 Punkten leicht fester aus dem Handel gegangen. Sorgen über die französische Haushaltslage hatten dagegen den Euro zeitweise auf ein 17-Monats-Tief gedrückt.
An der Wall Street hievten unterdessen die grossen Tech-Schwergewichte den US-Technologieindex Nasdaq auf ein frisches Rekordhoch. Im Tagesverlauf richten sich die Blicke der Anleger auf eine Reihe von Konjunkturdaten und Reden von hochrangigen Notenbankern, die neue Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung geben könnten.
Am Morgen stehen die deutschen Auftragseingänge für die Industrie im Fokus. Zudem werden Einkaufsmanagerindizes für das deutsche Baugewerbe veröffentlicht sowie die Einzelhandelsumsätze für die Euro-Zone.
Der finnische Notenbankchef und EZB-Ratsvertreter Olli Rehn will sich zur Konjunktur und Geldpolitik im Euroraum äussern. Zudem stehen Reden von mehreren Mitgliedern der US-Notenbank Fed an.
+++
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,37 Prozent höher bei 13'746 Punkten.
+++
06:00
+++
05:10
Die Stimmung wurde jedoch durch die anhaltend hohen Renditen für längerfristige US-Staatsanleihen gebremst, die in der Nähe von Mehrjahrzehnthochs verharrten.
«Die Rally am Markt wurde einmal mehr von der Technologie angeführt», sagte Kyle Rodda, Analyst bei Capital.com. Die nachlassende Unsicherheit über die Zinsen und eine leichte Entspannung bei den geopolitischen Risiken hätten es den Anlegern ermöglicht, sich auf das ausserordentliche Gewinnwachstum der KI-Unternehmen zu konzentrieren.
Der japanische Nikkei-Index legte um 0,7 Prozent zu. Die Börse in Schanghai blieb feiertagsbedingt geschlossen.
+++
04:30
Am Devisenmarkt notierte der Euro in der Nähe eines 17-Monats-Tiefs bei 1,1215 Dollar. Belastet wurde die Gemeinschaftswährung von Sorgen über die Haushaltslage in Frankreich und der politischen Unsicherheit nach der Ankündigung von Neuwahlen in Spanien. Der Dollar legte zum Yen leicht auf 157,96 Yen zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,8317 Franken.
+++
02:30
+++
01:00
Nach einem unentschlossenen Handelsauftakt am Montag haben die US-Aktienmärkte im Verlauf zugelegt und im Plus geschlossen. Für Unterstützung sorgten sinkende Ölpreise. Grund dafür sind Medienberichte, wonach die USA und der Iran ihre Verhandlungen über eine Öffnung der für den Öl- und Gastransport wichtigen Strasse von Hormus vorantreiben.
Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,18 Prozent auf 51'267,90 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,66 Prozent auf 7773,95 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 erklomm zwischenzeitlich ein weiteres Rekordhoch und stieg am Ende um 0,87 Prozent auf 31'076,44 Punkte.
Wie das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf US-Beamte berichtete, haben sich hochrangige US-Kabinettsmitglieder vergangene Woche in Camp David getroffen, um die nächsten Schritte im Iran-Krieg und im Jemen-Konflikt zu besprechen. Iranische Staatsmedien berichteten unterdessen, dass der Innenminister des Landes am Montag zu Gesprächen nach Katar aufgebrochen sei.
Unter den als «Magnificent 7» bekannten, schwerstgewichteten Tech-Werten fielen die Aktien von Tesla, Meta und Nvidia mit Kursaufschlägen zwischen 1,9 und 2,2 Prozent besonders positiv auf. Bei den Titeln des KI-Chipherstellers Nvidia sorgte die Nachricht für Rückenwind, dass der taiwanesische Nvidia-Partner Hon Hai einen unerwartet hohen Quartalsumsatz ausgewiesen hat. Dies deutet auf fortgesetzt hohe Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) hin.
Die Aktien von Harley-Davidson gewannen 6,7 Prozent. Die Analysten der Citigroup hatten zuvor eine Kaufempfehlung für die Papiere des Motorradherstellers ausgesprochen und von einem beschleunigten Absatz gesprochen.
Die Titel des KI-Chipentwicklers Cerebras Systems schnellten um gut 9 Prozent hoch. Sam Altman, Vorstandschef des KI-Pioniers OpenAI hatte gesagt, dass Cerebras ein «enger Partner» von OpenAI sei und beide Firmen «intensiv daran arbeiten, die Grenzen der Geschwindigkeit zu verschieben».
Die PTC-Aktien sprangen um mehr als 33 Prozent nach oben, nachdem der französische Technologiekonzern Schneider Electric eine verbindliche Vereinbarung über den Kauf des Softwareunternehmens unterzeichnet hatte.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)