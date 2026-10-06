Am Devisenmarkt notierte der Euro in der Nähe eines 17-Monats-Tiefs bei 1,1215 Dollar. Belastet wurde die Gemeinschaftswährung von Sorgen über ​die Haushaltslage in Frankreich und der politischen Unsicherheit nach der ​Ankündigung von Neuwahlen in Spanien. Der Dollar legte ​zum Yen leicht auf 157,96 Yen zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher ‌bei 0,8317 Franken.