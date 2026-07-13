Nach einer neuen Welle von US-Militärschlägen gegen den Iran sind die Anleger verunsichert. Die Eskalation des Konflikts ‌im ⁠Persischen Golf schürte Sorgen vor Lieferengpässen und drückte auf die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten. Der Preis für ⁠die Nordseesorte Brent stieg auf 79,11 Dollar, US-Leichtöl verteuerte sich auf 74,37 Dollar. Zuvor hatte der Iran bereits behauptet, die ‌für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus geschlossen zu haben, was die globalen ‌Inflationsrisiken erneut befeuerte.