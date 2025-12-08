Die US-Börsen hatten am Freitag leicht im Plus geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte beendete den Handel mit einem Gewinn von 0,2 Prozent bei 47.954,99 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 6.870,40 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,3 Prozent auf 23.578,13 Stellen an. Die Hoffnung auf Konjunkturimpulse durch die Fed hatte die Kurse zuletzt gestützt. Die Futures auf die US-Indizes notierten im asiatischen Handel jedoch kaum verändert, was die abwartende Haltung der Anleger widerspiegelt.