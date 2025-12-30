06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,25 Prozent höher bei 13'249.5 Punkten.
An der Schweizer Börse läuft das Geschäft so kurz vor dem Jahreswechsel in äusserst ruhigen Bahnen. Entsprechend dünn bestückt ist somit auch die Wirtschaftsagenda. Am Dienstag steht hierzulande lediglich das monatliche Konjunkturbaromter des KOF Instituts auf dem Programm. Die darin betrachteten über 300 Indikatoren haben in den letzten Monaten auf eine Stimmungsaufhellung in der Schweizer Wirtschaft hingedeutet.
International dürften am Dienstag in erster Linie einige Konjunkturdaten aus den USA die Blicke auf sich ziehen. Dabei werden Daten zum Frühindikator Chicago PMI basierend auf Umfragen unter Einkaufsmanagern in der Region Chicago, sowie Angaben zur Entwicklung der Häuserpreise im Fokus stehen. Am Abend erwarten die anwesenden Börsianer das Protokoll zur letzten Zinssitzung der US-Notenbank Fed.
05:20
Der Ausverkauf bei Technologiewerten an der Wall Street und eine dramatische Korrektur bei Edelmetallen haben die asiatischen Börsen am Dienstag belastet. Zudem sorgten geopolitische Spannungen für Zurückhaltung. Russland warf der Ukraine einen Angriff auf die Residenz von Präsident Wladimir Putin vor, während China Militärübungen nahe Taiwan begann. Der Ausverkauf bei Silber, das am Vortag um 8,7 Prozent eingebrochen war, wurde von Händlern als überfällige Abkühlung einer generationenübergreifenden Blase bezeichnet, wie der Analyst Tony Sycamore vom Broker IG sagte. Der breiter gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gab 0,1 Prozent nach. In Tokio blieb der Nikkei-Index fast unverändert bei 50.485,10 Punkten. Die chinesischen Märkte zeigten sich ebenfalls stabil.
04:36
03:05
Am Rohstoffmarkt erholte sich Silber nach seinem stärksten Tagesverlust (rund 9 Prozent) seit 2020 leicht um 1,7 Prozent auf 73,46 Dollar je Feinunze. Auch der Goldpreis legte nach einem Einbruch um 4,4 Prozent am Vortag wieder um 0,6 Prozent auf 4.356 Dollar zu. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee stagnierte bei 61,96 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte kaum verändert bei 58,08 Dollar.
01:00
Die US-Börsen haben sich am Montag gegen Ende eines starken Aktienjahres schwächer präsentiert. Im Technologiesektor standen vor allem Tesla unter Druck. Der Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,46 Prozent auf 25.525,56 Punkte.
Grössere Sprünge trauen Beobachter den Börsen kurz vor dem Jahresende nicht mehr zu. Erfahrungsgemäss sind die Handelsumsätze zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel sehr gering. An den New Yorker Börsen wird bis Silvester regulär gehandelt.
Aktien von Gold- und Silberminen gerieten am Montag ins Rutschen, nachdem Anleger bei den beiden Edelmetallen Gewinne einstrichen. Zuvor hatte Silber ein Rekordhoch erreicht, Gold war knapp darunter geblieben. Pan American Silver und Newmont büssten jeweils mehr als fünfeinhalb Prozent ein. Agnico Eagle Mines sackten noch etwas mehr ab. Coeur Mining verloren 4,6 Prozent.
Der zuvor erfolgte erneute Preissprung bei Silber bis auf das Rekordhoch von gut 84,US-Dollar wurde am Markt mit einer höheren Nachfrage von Investoren aus China begründet und zudem mit jüngsten Äusserungen des US-Milliardärs und Tesla-Chef Elon Musk in Verbindung gebracht. Dieser hatte am Wochenende die wachsende Begeisterung der Anleger für das Edelmetall angeheizt. Auf einen Tweet zu chinesischen Exportbeschränkungen hatte er geantwortet: «Das ist nicht gut. Silber wird in vielen industriellen Prozessen benötigt.»
Im Fokus standen zudem Digitalbridge . Grund ist eine beabsichtigte Übernahme durch den japanischen Telekom- und Medienkonzern Softbank . Digitalbridge investiert als Private-Equity-Gruppe unter anderem in Rechenzentren. Mit einem Plus von 9,6 Prozent auf 15,26 Dollar blieb der Kurs unter den von Softbank gebotenen 16 Dollar je Aktie. Insgesamt will Softbank für Digitalbridge 4 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)