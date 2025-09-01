09:10
Der Schweizer Aktienmarkt startet mit einem Plus in die Woche. Der SMI legt 0,2 Prozent auf 12'212 Punkte zu.
Am breiten Markt verzeichnen Polypeptide (+3 Prozent) Cosmo (+2,7 Prozent), Stadler Rail (+2,5 Prozent) grössere Zuwächse. Burkhalter (-4,2 Prozent) sowie Julius Bär (-1,3 Prozent) fallen zurück.
+++
08:05
Der SMI steht im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,03 Prozent höher und macht damit frühere Verluste wett.
Der breite Markt verliert 0,07 Prozent. Auffällig sind Ypsomed (+2,9 Prozent), VAT Group (1,6 Prozent), Stadler Rail (+1,6 Prozent) sowie Swatch (-1,1 Prozent).
07:40
Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Deutliche Kursverluste bei Technologieaktien hatten die Börsen am Freitag belastet. Der Dax sackte um 0,6 Prozent auf 23.902 Zähler ab und schloss damit unter der psychologisch wichtigen 24.000-Punkte-Marke.
Im Mittelpunkt am Montag steht die Rüstungsindustrie. Auf einer Konferenz der Wirtschaftszeitung «Handelsblatt» in Düsseldorf beraten Politiker und Unternehmenschefs über die wachsende Rolle der Branche. Einer der Teilnehmer ist Rheinmetall-Chef Armin Papperger.
Bei den Konjunkturdaten stehen die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie in Deutschland und der Euro-Zone im August an. Nach dem ersten Anstieg der deutschen Arbeitslosenzahlen über die Drei-Millionen-Marke seit gut zehn Jahren warten Börsianer zudem auf die Daten für den gesamten Euroraum.
Mit dem September steht den Anlegern ein saisonal eher schwacher Monat bevor. «Mit der Regierungskrise in Frankreich sowie Trumps immer heftigeren Attacken auf die Unabhängigkeit der Fed zeichnen sich zudem weitere potenziell belastende Themen ab», sagten die Strategen der LBBW.
Von der Wall Street wird es zudem zum Wochenstart keine Impulse geben: Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen.
+++
06:55
+++
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,1 Prozent tiefer bei 12'199 Punkten.
Am Montag präsentiert das Elektroinstallationsunternehmen Burkhalter das Ergebnis des ersten Halbjahres.
Zudem erscheinen die aktuellsten Daten zu den Detailhandelsumsätzen und den Dienstleistungsumsätzen sowie der Einkaufsmanagerindex vom August.
+++
06:10
+++
04:15
Die asiatischen Aktienmärkte starten zurückhaltend in den neuen Monat. Ein Gerichtsurteil sorgte für neue Unsicherheit in der US-Zollpolitik. Zudem warteten die Anleger gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der die weitere Zinsentwicklung bestimmen könnte und am Freitag veröffentlicht wird.
Die Prognosen der Volkswirte reichen von null bis hin zu 110.000 neuen Stellen, im Median wird ein Zuwachs von 75.000 erwartet. Die grosse Spanne spiegelt die Unsicherheit nach dem überraschend schwachen Bericht vom Juli wider. Die Arbeitslosenquote dürfte den Erwartungen zufolge auf 4,3 Prozent steigen. Analysten warnten zudem, dass der August-Bericht in den vergangenen zehn Jahren tendenziell hinter den Prognosen zurückgeblieben sei.
Ein Ergebnis im Rahmen der Erwartungen oder ein schwächerer Wert würde die Markterwartungen für eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed auf ihrer Sitzung am 17. September zementieren. Die Terminmärkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von fast 90 Prozent für einen solchen Schritt ein.
«Obwohl die Inflations- und Wachstumsdaten nicht zwingend eine Zinssenkung erfordern, wäre derzeit wahrscheinlich eine deutliche positive Überraschung bei der Beschäftigung erforderlich, um die Fed von diesem Schritt abzuhalten», sagte Michael Feroli, Chefvolkswirt für die USA bei JPMorgan. Grund dafür sei die Sorge der Notenbank über die jüngste starke Verlangsamung des Beschäftigungswachstums.
In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,0 Prozent auf 41.849,82 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 0,8 Prozent niedriger bei 3.051,26 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3.871,13 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 4.505,04 Punkte.
+++
3:30
+++
2:00
+++
01:00
Der Schweizer Aktienmarkt hattw am Freitag nach einem richtungslosen Verlauf fast 0,3 Prozent tiefer geschlossen und dabei in der Schlussauktion die Marke von 12'200 wieder eingebüsst. Auch die Woche insgesamt wurde damit im Minus beendet. Zur Schlussglocke stand der SMI bei 12.187,58 Punkten, der SPI bei 16.907,81 Zählern.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)