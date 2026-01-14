Spekulationen über eine vorgezogene Neuwahl in Japan und die damit verbundene Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen haben die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch beflügelt. ‌An ‌der Börse in Tokio legte der Nikkei-Index um 1,4 Prozent auf 54.322,43 Punkte zu. Der schwache Yen und die Aussicht auf weitere Konjunkturmassnahmen beflügelten den sogenannten «Takaichi-Handel», nachdem Medien über ​entsprechende Überlegungen von Premierministerin Sanae Takaichi berichtet hatten. Zudem ‌trieben geopolitische Spannungen den Goldpreis auf ein ‌Rekordhoch. US-Präsident Donald Trump hatte den Iranern weitere Hilfe bei ihren Protesten zugesagt, woraufhin die Regierung in Teheran ihm vorwarf, zu Gewalt anzustiften. Masahiko Loo, Stratege bei State Street Investment Management, sagte, die Marktbewegungen spiegelten die Erwartungen einer fiskalischen Lockerung ⁠wider. Die Börse in Shanghai gewann 1,2 Prozent.