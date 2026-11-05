Negativ aufgenommene Quartalszahlen haben die Aktien des US-Social-Media-Unternehmens Snap einbrechen lassen. Die Papiere des Snapchat-Betreibers rutschten im vorbörslichen Handel an der Wall Street um elf Prozent auf 5,27 Dollar ab. Snaps Umsatz im dritten Quartal stieg zwar um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, ‌verfehlte jedoch ⁠die Erwartungen der Analysten. Konzernchef Evan Spiegel führte dies auf geringere Werbeausgaben angesichts des makroökonomischen Drucks in den USA und im Nahen Osten zurück. Zudem kündigte er an, künftig monatlich statt täglich aktive Nutzer ⁠als wichtigste Kennzahl für sein Publikum zu verwenden. Die Analysten von B. Riley stuften diesen Schritt als Verlust von Daten über die regionale Nutzeraktivität ein. Sie senkten ihr Kursziel von zehn auf acht Dollar, behielten jedoch ihre Kaufempfehlung bei.