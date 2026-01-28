Äusserungen von US-Präsident Donald Trump haben den Dollar am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Anleger werteten seine ‌gleichgültige ‌Haltung zum jüngsten Kursverfall als grünes Licht für weitere Verkäufe. «Dem Dollar geht es grossartig», sagte Trump auf die Frage eines Journalisten, ob der ​Dollar zu stark gefallen sei. «Devisenmarkt-Teilnehmer sind ‌immer auf der Suche ‌nach einem Trend, auf den sie aufspringen können», sagte Steve Englander, Währungsexperte bei Standard Chartered. «Wenn der Präsident Gleichgültigkeit äussert oder die Bewegung sogar gutheisst, ermutigt das Dollar-Verkäufer, weiter Druck zu machen.» An ⁠den asiatischen Börsen sorgte die Entwicklung für gemischte Kurse. Während der südkoreanische Kospi auf ein Rekordhoch kletterte, gab der japanische Nikkei-Index nach.