- Roche: Berenberg erhöht auf 300 (290) Fr. - Hold

- Richemont: Deutsche Bank geht auf Buy (Hold) und erhöht das Kursziel auf 195 (180) Fr.

- AMS Osram: JPM senkt auf Underweight (Neutral) - Ziel 5,35 (8,90) Fr.

- Comet: UBS erhöht auf Buy (Neutral) - Ziel 252 (199) Fr.

- VAT: JPMorgan erhöht auf 408 (347) Fr. – Overweight

- Kühne+Nagel: JPMorgan erhöht auf 140 (130) Fr. - Underweight

- Idorsia: Kepler Cheuvreux geht auf Kaufen (Halten)

- SFS: UBS senkt auf 120 (130) Fr. - Buy

- DocMorris: Octavian senkt auf 10 (16) Fr. – Buy

- SGS: RBC senkt auf Underperform (Sector Perform) - Ziel 85 (86,50) Fr.