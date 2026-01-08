Am Vortag hatten US-Konjunkturdaten an den Märkten gemischte Gefühle hinterlassen. Insgesamt würden diese zwar auf eine sich abschwächende US-Wirtschaft hinweisen, immerhin aber nicht auf einen Kollaps, heisst es in einer Einschätzung der Onlinebank Swissquote. In der Folge seien die Erwartungen an eine Zinssenkung durch das Fed im März vorerst leicht zurückgeschraubt worden. Für Verunsicherung hatte zudem Donald Trump mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie gesorgt.