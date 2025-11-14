- R&S: Berenberg bestätigt das Buy-Rating und senkt das Kursziel auf 35 von 40 Franken

- Georg Fischer: Berenberg bestätigt das Buy-Rating und senkt das Kursziel auf 75 von 85 Franken

- Alcon: Bernstein SG senkt auf 80,70 (84,50) Fr. – Outperform

- Geberit: Citigroup erhöht auf 650 (600) Fr. - Neutral

- Logitech: Oddo BHF nimmt die Abdeckung mit Outperform-Rating und Kursziel 115 Franken auf

- Accelleron: UBS stuft die Aktie mit Buy ein und hebt das Kursziel auf 70 von 69 Franken