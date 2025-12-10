Im Devisenhandel stand der japanische Yen im Fokus. Nach einer deutlichen Abwertung in der Nacht gab der Dollar im asiatischen Handel etwas nach und verlor 0,2 Prozent auf 156,58 Yen. Zum chinesischen Yuan legte er leicht auf 7,0620 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte der Dollar etwas auf 0,8060 Franken vor. Der Euro notierte fast unverändert bei 1,1626 Dollar.