Restriktive Äusserungen von Vertretern der US-Notenbank Federal Reserve schüren die Zweifel der Investoren an einer Zinssenkung im Dezember. Die Wahrscheinlichkeit für eine Lockerung um 25 Basispunkte zum Jahresende wird an den Finanzmärkten nur noch auf etwa 50 Prozent taxiert, nach rund 70 Prozent in der Vorwoche. Technologiewerte geraten erneut unter die Räder, nachdem die Angst vor überzogenen Bewertungen von KI-Aktien bereits zu mehreren Verkaufswellen geführt hat. Der Nasdaq-Index steuert am Freitag auf seine zweite Verlustwoche in Folge zu. «Die Leute haben die Überbewertung erkannt, sie ist schon eine Weile da, aber jetzt handeln sie endlich entsprechend», sagt Joe Saluzzi, Partner und Mitbegründer von Themis Trading. Aktien von Applied Materials tauchen um mehr als sieben Prozent ab. Dem Chipausrüster machen die US-Beschränkungen für Hochtechnologie-Exporte nach China zu schaffen. Die Firma rechnet damit, dass die Ausgaben für Chipherstellungsanlagen in China 2026 sinken werden. Auch andere Branchentitel geben nach: KI-Marktführer Nvidia verliert ein Prozent, Broadcom, Intel und Advanced Micro Devices fallen zwischen rund zwei und vier Prozent.