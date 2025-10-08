Zinssenkungen der Fed sind derzeit laut Experten die wichtigste Debatte am Markt, die sich wohl bis zum Jahresende und ins nächste Jahr hineinziehen dürfte. Die Beschlüsse der Notenbanker werden daher massgeblich bestimmen, ob die jüngste Rally an den US-Börsen anhält - insbesondere bei den Technologiewerten. «Auch wenn es bislang nicht so aussieht, als befänden wir uns in einer Blase, deuten die Dominanz weniger grosser Unternehmen und der zunehmende Wettbewerb im KI-Bereich darauf hin, dass Anleger auf Diversifizierung setzen sollten», schrieben die Strategen der US-Investmentbank Goldman Sachs.