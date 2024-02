Wie immer, wenn prozentual zweistellige Kursbewegungen an der Tagesordnung sind, zieht dies Daytrader an – wie das Licht die Motten. Will man Berichten aus den Handelsräumen hiesiger Banken Glauben schenken, dann waren es denn auch diese Anlegerspezies, welche die Kurse im Vorfeld der Ergebnispräsentation hochtrieben. Angeblich wurde Kudelski in einschlägigen deutschen Foren in Verbindung mit künstlicher Intelligenz gebracht.