Politische Börsen haben kurze Beine, besagt eine alte Faustregel. Ob es sich auch diesmal so verhält? Gut möglich, dass die hohen Strafzölle bloss «Mittel zum Zweck» sind und die Regierung in Washington diese vor allem dazu nutzt, die Handelspartner möglichst rasch an den Verhandlungstisch zu bringen. Ich weiss nicht, ob Trump und seinen Kabinettsmitgliedern im Weissen Haus bewusst ist, dass letztendlich wohl die dortigen Konsumentinnen und Konsumenten die Zeche bezahlen werden. Dass die Unternehmen die entstehenden Mehrkosten – womöglich – auf die Endabnehmer überwälzen, gilt nämlich als so sicher wie das Amen in der Kirche.