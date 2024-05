Im Wissen, dass bei jedem der drei Indexschwergewichte in den letzten Wochen an einigen Tagen für weniger als 200 Millionen Franken Titel die Hand wechselten, erscheinen mir die Spekulationen etwas gar an den Haaren herbeigezogen. Ausserdem müssten die Kurse der Genussscheine von Roche deutlich höher als heute stehen, wären in diese tatsächlich Gelder in besagter Höhe von mehreren Milliarden Franken investiert worden.