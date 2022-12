«Die ersten zwei Jahre haben wir viel entwickelt und dann Schritt für Schritt mit verschiedenen Produkten den Markteintritt gewagt», sagt Jonas Wohler. Er bringt mehrfache Gründungserfahrung im Online-Handel mit. So war er zunächst Head of E-Commerce bei der Tecflower AG und ist seit diesem Jahr Co-CEO. «Mittlerweile können wir durch das gewonnene Wissen und die erarbeitete Effizienz neue Produkte immer schneller und in grösseren Mengen an den Konsumenten bringen», so Wohler.