Der Markt

Designertaschen, Markenklamotten und Medikamente gehören zu den am häufigsten am Zoll abgefangenen Fälschungen. Eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) kam 2021 zum Fazit, dass Schweizer Firmen im Jahr 2018 durch Marken- und Designfälschungen insgesamt um rund 4,5 Milliarden Franken betrogen wurden. Neben Schmuck- und Uhrenherstellern (rund 2 Milliarden Franken) waren auch die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (1,2 Milliarden Franken) stark betroffen. «Es gibt bereits andere Lösungen. Wir sind technologisch aber in der vordersten Reihe – und haben auch selbst Lösungen entwickelt und patentieren lassen», sagt Sarah Merola. Neben Herstellern von Luxusgütern, Lebensmitteln und der Pharmaindustrie seien «alle Branchen potenzielle Kunden, die nachvollziehbarer, sicherer und transparenter agieren möchten», so Merola. Die Lösung von Authena soll es schlussendlich auch den Endkunden ermöglichen, das Einzelprodukt mit dem Smartphone zu scannen und so die Echtheit nachzuvollziehen.