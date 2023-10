Die Gründer

Aaron Auf der Maur ist gemeinsam mit seinem Mitgründer und Co-Geschäftsführer Devin Betschart vor rund zweieinhalb Jahren gestartet: «Eigentlich waren wir eine klassische Social-Media-Marketingagentur, haben dann aber durch Einzelkampagnen gemerkt, dass im Recruiting richtig viel Potenzial schlummert», sagt Auf der Maur. Also entschieden sie, sich darauf zu spezialisieren. «Viele kleine Unternehmen wissen gar nicht, was sie zu bieten haben – wir können mit unserer externen Vogelperspektive dabei helfen, die eigenen Benefits zu erkennen und dann sichtbar in die Welt hinauszutragen.» Besonders die Unternehmensgeschichte, die Kultur und die Werte seien oft einzigartig und müssten sichtbar gemacht werden.