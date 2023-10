Die Business-Idee

Irgendwann ein eigenes kleines Cupcake-Café eröffnen, als Coach selbstständig durchstarten oder endlich die App entwickeln, die schon so lange im Kopf herumgeistert – davon träumen viele. Allein im Jahr 2022 haben in der Schweiz knapp 50’000 Gründerinnen und Gründer ihr eigenes Jungunternehmen gestartet. «Der Weg in die Selbstständigkeit erfordert nicht nur Mut, sondern ist auch oft von Unsicherheiten und Hürden geprägt», sagt Cyril Mugglin vom Startup Foundera aus Zürich. «Wir wollen das Jungunternehmertum in der Schweiz fördern und bei der Firmengründung Starthilfe leisten.»