Die Business-Idee

Ganzjährig und zu jeder Tageszeit regenerativen Strom erzeugen – das kann man zum Beispiel mit Geothermie. Dabei wird die natürliche Wärme in der Erdkruste zum Heizen, Kühlen und zur Stromerzeugung genutzt. Doch um diese tatsächlich nutzen zu können, muss mehrere Tausend Meter tief gebohrt werden, denn je tiefer, desto höher ist die Temperatur. «Das Problem dabei ist, dass die Erschliessung des Untergrunds heute noch sehr teuer ist», sagt Nicola Nyffeler, Co-Gründer des Startups Hammerdrum aus Sursee LU. Keine der zurzeit verwendeten Methoden sei wirtschaftlich, energieeffizient oder ausreichend automatisiert. Das will das Jungunternehmen ändern: «Wir entwickeln quasi den Staubsaugerroboter unter den Bohrsystemen», so Nyffeler, «mit platzsparender und automatisierter Bohrtechnologie wollen wir geothermische Wärmeerzeugung weltweit wirtschaftlich machen.»