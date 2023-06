Und so soll es gehen: Kaffee bestellen oder am Arbeitsplatz selbst zubereiten und 1 Franken Depot für den Mehrwegbecher bezahlen. Anschliessend das Getränk mitnehmen und geniessen. Dann den Becher scannen, an einer Rückgabestelle in der Nähe, die in der App angezeigt wird, abgeben und das Depot digital zurückerhalten. «Je mehr Rückgabestellen, desto einfacher», erklärt Barkholtz. Deshalb setzen er und sein Team auf Rückgabeboxen, die an gut frequentierten Orten in der ganzen Stadt verteilt sind.