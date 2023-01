Der Markt

Nachhaltige Einrichtung liegt voll im Trend – das erkennen auch immer mehr Gründerinnen und Gründer: So vermietet etwas das Berner Jungunternehmen Pabio hochwertige Inneneinrichtung im Abo, um billig produzierter Massenware den Garaus zu machen. Nachhaltig in der Schweiz hergestellte Upcycling-Designermöbel aus ausrangiertem Holz bietet das Startup Rewood aus Biel. Alleine die Schweizer Startup-Welt hat also bereits für jeden Geschmack und jedes Portemonnaie Einrichtungsmöglichkeiten im Angebot. Hinzu kommen grosse Marken-Möbelhäuser, die ebenfalls zunehmend den Nachhaltigkeitstrend bedienen: Bei Pfister wächst nach eigenen Angaben das Sortiment an ökologisch nachhaltigen Produkten stetig und auch Branchenriese Ikea wirbt, man wolle bis 2030 ausschliesslich erneuerbare und recycelte Materialien nutzen.