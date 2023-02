Noch in diesem Jahr sollen nach einem Beschluss des Vorstands Aktien für bis zu 150 Millionen Euro am Markt erworben werden, wie der Göppinger Spezialist für Fernwartungssoftware am Montagabend mitteilte. Das entspricht knapp sieben Prozent des Grundkapitals. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer eigene Aktien für 300 Millionen Euro gekauft, um nicht benötigtes Geld an die Aktionäre weiterzureichen und den Aktienkurs zu steigern. Mit dem Kauf der ersten Tranche von 75 Millionen Euro will die Firma Mitte Februar beginnen, für die zweite braucht sie erst noch einen Beschluss der Hauptversammlung im Mai.