In den ersten neun Monaten betrug der Nettoumsatz 209,8 Millionen Franken, das waren 31 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode, wie VAT am Donnerstag mitteilte. Die tieferen Ausgaben für Investitionsgüter in der Halbleiterindustrie, dem grössten Endkundenmarkt der VAT, hätten sich fortgesetzt. Der Umsatz liegt innerhalb der eigenen Prognosen: VAT hatte im Vorfeld einen Umsatz zwischen 190 und 220 Millionen Franken erwartet.