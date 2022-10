Der Eurokurs hat sich am Dienstag über 0,98 US-Dollar gehalten. Nach dem starken Anstieg zu Wochenbeginn erreichte die Gemeinschaftswährung bei 0,9876 Dollar ihr Tageshoch und notiert aktuell bei 0,9850 Dollar. Damit kostet der Euro in etwa so viel wie am Vorabend.

18.10.2022 17:07