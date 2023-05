Zum Franken hatte sich der Euro bis zum frühen Abend im Vergleich zum Morgen etwas abgeschwächt, steht am späten Abend aber wieder bei 0,9827 Franken - nach 0,9839 Franken am Morgen und 0,9819 Franken am frühen Abend. Das Währungspaar Dollar/Franken wird am späten Abend zu 0,8934 und damit in etwa wie am frühen Abend und etwas tiefer als am Morgen.