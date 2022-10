Der Euro ist am Donnerstag unter Druck geraten. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 0,9841 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch über der Marke von 0,99 US-Dollar notiert. Die eher trübe Stimmung an den europäischen Aktienmärkten belastete den Euro. Der US-Dollar legte unterdessen zu den meisten anderen wichtigen Währungen zu.

06.10.2022 17:10