Lokal lagen die Morgentemperaturen schon höher als die höchste je gemessene Neujahrstemperatur. In Delsberg wurden um 6.20 Uhr bereits über 19 Grad messen, in Altdorf UR mit 17,7 Grad und in Vaduz (FL) mit über 18 Grad, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilte.